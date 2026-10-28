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TDT 13. Zirvesi Ankara'da 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TDT 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenleneceğini bildirdi. Açıklamada, TDT'nin Türk dünyasında işbirliğini güçlendirmede önemli rol üstlendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenleneceğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana Türk dünyasında işbirliğinin güçlendirilmesinde ve ortak geleceğin inşasında önemli rol üstlenen Türk Devletleri Teşkilatının 13. zirvesi, bu yıl 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla Ankara'da düzenlenecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, TDT'nin kuruluşu, işbirliği alanları ve Teşkilatın önemine dair bilgilere de yer verildi.

Kaynak: AA
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