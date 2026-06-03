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TDK, "Türk İşaret Dili Öğretimi Çalıştayı" düzenleyecek

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Türk Dil Kurumu, Türk işaret dilinin öğretimi ve yaygınlaştırılması amacıyla 8 Haziran'da Ankara'da bir çalıştay düzenleyecek. Çalıştayda öğretim metotları, eğitim programları ve sağır öğreticilerin rolleri ele alınacak.

Türk Dil Kurumu (TDK), Türk işaret dilinin öğretimi alanında yürütülen çalışmalara katkı sunmak amacıyla "Türk İşaret Dili Öğretimi Çalıştayı"na ev sahipliği yapacak.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Çalıştay, 8 Haziran'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi'nde düzenlenecek.

Çalıştayda, "Türk işaret dili öğretiminde ortak başvuru metni oluşturulması, işaret dili öğreticisi yetiştirme programları, erken dönem işaret dili eğitimi, yabancı dil olarak Türk işaret dili öğretimi, işitme engelli okullarında yürütülen eğitim uygulamaları ve sağır öğreticilerin eğitim süreçlerindeki rolleri" gibi konular ele alınacak.

Alanında uzman akademisyenler, eğitimciler ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştayın açış konuşmalarını TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Bülent Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Daire Başkanı Dr. Deniz Çağlayan Gümüş yapacak.

Türkçenin bütün iletişim alanlarında erişilebilirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalara destek vermeyi sürdüren TDK, Türk işaret dilinin öğretimi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak bu etkinlikle alandaki bilimsel ve eğitsel çalışmalara destek sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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