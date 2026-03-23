Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği "Cumartesi Buluşmaları"nda önemli isimleri ağırlayacak

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen haftalık söyleşi programı "Cumartesi Buluşmaları"nda akademisyenler, yazarlar ve araştırmacılar edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TDED Genel Merkezi'ndeki Ahmed Yesevi Toplantı Salonu'nda her cumartesi 14.00'te düzenlenen etkinlikler kapsamında mart ayının son konuğu Prof. Dr. Gülsen Meral olacak. Meral, 28 Mart'ta "Yaş Alıp Yaşlanmamak Elimizde mi?" başlıklı söyleşi gerçekleştirecek.

Araştırmacı yazar Ayşe Kasap, 4 Nisan'da "Kıraat Olundu: Derkenar Notları Üzerinden Osmanlı'da Okuma Kültürü" konusunu ele alacak.

Yazar Çiğdem Erdik 11 Nisan'da "Çocuk Edebiyatında Erişilebilirlik" konusunu işlerken, TDED Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Torlak 18 Nisan'da "Edebiyat, Muhit ve Sosyal Bilimlerle İmtihanımız" başlıklı bir konuşma yapacak.

Nisan ayının son konuğu ise yazar Kübra Nazik olacak. Nazik, 25 Nisan'da "Hikaye İnsanı Nasıl Çerçeveler? Çehov'dan Sait Faik'e" başlıklı söyleşide okurlarla buluşacak.