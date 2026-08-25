TCG Tuzla, İnebolu'da 101. Yıl Kutlamalarında
Atatürk'ün İnebolu'ya gelişinin 101. yıl dönümünde TCG Tuzla karakol gemisi limanda ziyarete açıldı. Gemi komutanı, kaymakam ve belediye başkan vekilini makamında ziyaret etti; vatandaşlar askeri personel eşliğinde gemiyi gezdi.
Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Tuzla karakol gemisi, Atatürk'ün İnebolu'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında İnebolu Limanı'na demirledi.
Gemi Komutanı Deniz Üsteğmen Emre Aydın, İnebolu Kaymakamı Necdet Uçar ile Belediye Başkan Vekili Necmi Mankaloğlu'nu makamlarında ziyaret etti.
İnebolu Limanı'nın batı mendireğindeki iskeleye demirleyen TCG Tuzla Karakol Gemisi, vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, saat 10.00'dan itibaren çocuklarıyla gemiyi ziyaret etmeye başladı.
Askeri personel eşliğinde gemiyi gezen ziyaretçilere, geminin özellikleri ve bünyesinde bulunan cihazlar hakkında bilgi verildi.