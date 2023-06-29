TCG Salihreis Fırkateyni Personeli, Kurban Bayramı'nı Gemide Karşıladı

TÜRK Deniz Kuvvetleri'nin önemli vurucu güçlerinden TCG Salihreis fırkateyninde görevli bahriyeliler, Kurban Bayramı'nı gemideki görevlerinin başında karşıladı. TCG Salihreis Komutanı Deniz Yarbay Çağdaş Olcay, 'Bu bayramı ülkemizin mavi vatandaki hak ve menfaatlerini korumak için gemimize tevdi edilen görev doğrultusunda yakınlarımız ve sevdiklerimizden uzakta geçireceğiz' dedi.

TÜRK Deniz Kuvvetleri'nin önemli vurucu güçlerinden TCG Salihreis fırkateyninde görevli bahriyeliler, Kurban Bayramı'nı gemideki görevlerinin başında karşıladı. TCG Salihreis Komutanı Deniz Yarbay Çağdaş Olcay, "Bu bayramı ülkemizin mavi vatandaki hak ve menfaatlerini korumak için gemimize tevdi edilen görev doğrultusunda yakınlarımız ve sevdiklerimizden uzakta geçireceğiz" dedi.

TCG Salihreis fırkateyninin personeli, Kurban Bayramı'nı gemide karşıladı. Fırkateynde düzenlenen bayramlaşma töreni, TCG Salih Reis 2'nci Komutanı Deniz Binbaşı Can Telemeci'nin, TCG Salihreis Komutanı Deniz Yarbay Çağdaş Olcay'ı karşılamasıyla başladı. Törende konuşan Yarbay Olcay, "Değerli silah arkadaşlarım, bu bayramı ülkemizin mavi vatandaki hak ve menfaatlerini korumak için gemimize tevdi edilen görev doğrultusunda yakınlarımız ve sevdiklerimizden uzakta geçireceğiz. TCG Salihreis ailesi olarak tüm personelimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ailelerinizle yapacağınız görüşmelerde, benim de selamımı iletmenizi rica ediyorum. Daha nice bayramları sevdiklerinizle beraber, sağlık ve huzur içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.Konuşmasının ardından Yarbay Olcay, gemi personeliyle tek tek bayramlaştı. Daha sonra personele kolonya ve çikolata ikram edildi.