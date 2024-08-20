TCG Kınalıada korveti, Mısır Deniz Kuvvetlerine ait AL FATEH korveti ile geçiş eğitimleri yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla ziyaret ettiği Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetimiz, İskenderiye/Mısır liman ziyareti hitamında 20 Ağustos 2024 tarihinde Mısır Deniz Kuvvetlerine ait AL FATEH korveti ile geçiş eğitimleri icra etti." ifadesi kullanıldı.