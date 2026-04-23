TCG Karpaz ve TCSG Yaşam gemileri, Hatay'da ziyarete açıldı

Güncelleme:
TÜRK Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Karpaz ve TCSG Yaşam gemileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde ziyarete açıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Karpaz ve TCSG Yaşam gemileri, İskenderun Limanı'nda kapılarını çocuklar ve ailelerine açtı. Gemiler, 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşları ağırladı. Çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte, askeri personel ziyaretçilere gemilerin donanımına ilişkin bilgi verdi. İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir de gemileri ziyaret edip, vatandaşlarla birlikte gezdi.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
