TCG İSTANBUL Fırkateyni Hedefleri Tam İhata ile Vurdu

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Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülen 'MİLGEM 5'inci Gemi Tedariki Projesi' kapsamında TCG İSTANBUL fırkateynine yerli silah sistemleri entegre edilerek yapılan atış testinde hedefler tam isabetle vuruldu.

TÜRK Deniz Kuvvetleri tarafından yönetilen 'MİLGEM 5'inci Gemi Tedariki Projesi' kapsamında, TCG İSTANBUL fırkateyninden gerçekleşen atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde yürütülen 'MİLGEM 5'inci Gemi Tedariki Projesi' kapsamında, TCG İSTANBUL fırkateyninin yerlilik oranının yüzde 75'in üzerine çıkarılması hedefleniyor. Bu amaçla, yerli silah sistemleri ile donatılan TCG İSTANBUL'da gerçekleştirilen atış testinde hedefler tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mazimiz şanlı, yarınlarımız güçlüdür bizim. 'MİLGEM 5'inci Gemi Tedariki Projesi' kapsamında; TCG İSTANBUL fırkateyninden gerçekleşen fiili atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu. Tarihten gelen gücümüze güç katmaya devam edeceğiz" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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