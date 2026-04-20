Türk Deniz Kuvvetleri'nden Libya'da Eğitim Faaliyeti
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gelibolu fırkateyni personelinin Libya'da Deniz Harp Okulu öğrencilerine uygulamalı eğitim verdiğini açıkladı. Eğitimler kapsamında öğrencilere sertifikaları törenle takdim edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Deniz Görev Grubu'na bağlı TCG Gelibolu fırkateyni personelinin, Libya'da Deniz Harp Okulu öğrencilerine uygulamalı eğitim verdiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Deniz Görev Grubu unsuru TCG Gelibolu fırkateynimizin personeli; Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine, uygulamalı eğitimler verdi. Eğitime katılan Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine katılım sertifikaları, eğitim bitişinde törenle takdim edildi."