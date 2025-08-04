TCG Bozcaada, Yaralı Vatandaşı Kurtardı

TCG Bozcaada, Yaralı Vatandaşı Kurtardı
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Bozcaada karakol gemisinin Mersin'den harekat sahasına intikal ederken Gökdeniz-01 isimli tekneden gelen yardım çağrısına yanıt vererek yaralı vatandaşı kurtardığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, TCG Bozcaada karakol gemisi ile Mersin'den harekat sahasında intikal halindeyken, yardım çağrısı alınan Gökdeniz-01 isimli teknedeki yaralı vatandaşın kurtarıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; TCG Bozcaada karakol gemisi, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında, Mersin'den harekat sahasına intikal halindeyken, Gökdeniz-01 isimli tekneden yardım çağrısında bulunuldu. TCG Bozcaada, çağrı üzerine bölgeye ulaştı. Yaralı vatandaşa ilk müdahale TCG Bozcaada'da yapıldı. Yaralı vatandaşın daha sonra Sahil Güvenlik TCSG-34'e transfer edilmesi sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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