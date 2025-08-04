TCG Bozcaada, Yaralı Vatandaşı Kurtardı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, TCG Bozcaada karakol gemisi ile Mersin'den harekat sahasında intikal halindeyken, yardım çağrısı alınan Gökdeniz-01 isimli teknedeki yaralı vatandaşın kurtarıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; TCG Bozcaada karakol gemisi, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında, Mersin'den harekat sahasına intikal halindeyken, Gökdeniz-01 isimli tekneden yardım çağrısında bulunuldu. TCG Bozcaada, çağrı üzerine bölgeye ulaştı. Yaralı vatandaşa ilk müdahale TCG Bozcaada'da yapıldı. Yaralı vatandaşın daha sonra Sahil Güvenlik TCSG-34'e transfer edilmesi sağlandı.