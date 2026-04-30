Tcg Amasra, Spanish Minex Mayın Harekatı Tatbikatı'na Katıldı
TCG Amasra mayın avlama gemisi, Spanish Minex Mayın Harekatı Tatbikatı kapsamında, tatbikat unsurları ile birlikte eğitim faaliyetlerini başarıyla yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görevi Grubu-2 (SNMCMG-2) bünyesinde görev yapan TCG Amasra mayın avlama gemimiz, ESPMINEX26 Tatbikatı kapsamında tatbikat unsurları ile birlikte eğitim faaliyetlerini başarıyla icra etti. Denizlerde güvenlik; koordinasyon ve yüksek hazırlık seviyesiyle sağlanır" ifadelerine yer verildi.