Demir yollarında yoğun kar mesaisi

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), yurt genelinde etki olan kar yağışından demir yolu ulaşımının etkilenmemesi için yaklaşık 4 bin personelin 914 teknik araç ile 7/24 sahada görev yaptığını açıkladı.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, yeni yılla birlikte ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışına rağmen, demir yolu trafiğinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için demiryolcular sahada yoğun mesai yürüttü. TCDD, 13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağında yük ve yolcu taşımacılığının aksamaması amacıyla tüm imkanlarını seferber etti. Karla mücadele çalışmaları, TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan Kontrol Merkezi tarafından koordine edildi. Ülke genelindeki hat kesimlerinde yürütülen tüm faaliyetler bu merkezden anlık olarak izlenirken, bölge müdürlükleriyle sürekli iletişim halinde planlama ve yönlendirme yapıldı.

METEOROLOJİ VERİLERİYLE ÖNCEDEN PLANLAMA

TCDD bünyesinde görev yapan Meteoroloji Veri İzleme Merkezi aracılığıyla yurt genelindeki hava durumu anlık olarak takip edildi. Elde edilen meteorolojik veriler ve hava tahmin raporları doğrultusunda, riskli bölgeler önceden belirlenerek karla mücadele çalışmaları planlandı. Böylece kar yağışı ve buzlanmanın etkili olacağı hat kesimlerinde önleyici tedbirler zamanında devreye alındı. TCDD'ye bağlı 9 bölge müdürlüğünde görev yapan ekipler, belirlenen planlama doğrultusunda 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdü. Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu hat kesimlerinde hat kontrolleri, kar küreme ve buzlanmayı önleyici faaliyetler eş zamanlı olarak yürütüldü. Tren trafiği açısından kritik öneme sahip makas bölgelerinde düzenli temizlik ve kontrol çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi.

AŞIT TÜNELİ'NDE BUZLANMA TEDBİRLERİ

Yüksek rakımı ve sert iklim koşullarıyla bilinen Aşıt Tüneli'nde yürütülen çalışmalar, karla mücadele faaliyetlerinin en yoğun olduğu alanlardan biri oldu. Tünel içerisinde tavan ve yan yüzeylerde oluşan kalın buz tabakaları ile buz sarkıtları, tren trafiği açısından risk oluşturmadan önce kontrollü şekilde temizlendi. Bu sayede buzlanmanın raylara ve trenlere olumsuz etkide bulunmasının önüne geçildi. Karla mücadele çalışmaları, teknolojik olarak son sistemlerle donatılmış rotatif kar küreme araçları, kar püskürtme makineleri, karkürerler ve özel müdahale ekipmanlarıyla yürütüldü. Modern ekipmanlar sayesinde çalışmalar daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilirken, hat güvenliği sürekli kontrol altında tutuldu.

Demir yollarında karla mücadele kapsamında yaklaşık 4 bin personel ve 914 teknik araç görev yaparken, tüm süreçler merkezi koordinasyon ve veri temelli planlama anlayışıyla yönetildi. Zorlu hava koşullarına rağmen yürütülen bu yoğun ve planlı çalışmalar sayesinde, yük ve yolcu taşımacılığı güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürüldü.