TCDD otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

TCDD, Gebze-Arifiye-Adapazarı ve Arifiye-Enveriye hatları üzerindeki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele için ilaçlama yapılacağını açıkladı. İlaçların sağlığa etkileri nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Gebze-Arifiye-Adapazarı ve Arifiye-Enveriye hatları üzerindeki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İlaçlama tarihleri ve güzergahları şu şekilde planlandı:

30 Mart-10 Nisan'da Gebze-Yarımca, 13 Nisan-24 Nisan'da Yarımca-Derince, 27 Nisan-10 Mayıs'ta Derince-Derbent, 11 Mayıs-25 Mayıs'ta Derbent–Arifiye/Adapazarı kesimlerinde çalışma yapılacak.

Çalışmalar, 1 Nisan-12 Nisan'da Arifiye-Osmaneli, 13 Nisan-19 Nisan'da Osmaneli-Bilecik, 20 Nisan-26 Nisan'da Bilecik-Bozüyük, 27 Nisan-3 Mayıs'ta Bozüyük–Eskişehir hat kesimlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
