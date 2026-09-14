TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez'den İlköğretim Haftası mesajı

TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında, yeni dönemin eşiğinde olmanın coşkusunu ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Çocukların ve gençlerin gözlerindeki ışıkla, bilimin rehberliğinde ve milli değerlere olan inançla geleceğe güvenle yürüyeceği verimli bir yıl dileyen Dönmez, "Bu yeni dönemde öğrencilerimizin keşfetme tutkusu hiç eksilmesin, öğretmenlerimizin fedakar emekleri daima karşılık bulsun ve velilerimizin güçlü desteğiyle inşallah başarıya birlikte yürüyelim. Ülkemize ve tüm eğitim camiamıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl temenni ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA