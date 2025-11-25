TBMM Türkiye-Gürcistan Dostluk Grubu heyeti, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Tiflis'te Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ile bir araya geldi.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, ülkesinde temaslarda bulunan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in başkanlığındaki TBMM Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini, başkent Tiflis'teki Parlamento binasında kabul etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Giorgi Çkonia da yer aldı.

Papuaşvili, burada yaptığı konuşmasında, farklı alanlarda ülkesine verdiği desteklerinden ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.

Papuaşvili ayrıca, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere 11 Kasım'da havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait "C130" tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybeden askerler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

"Türkiye Gürcistan'ın stratejik ortağıdır"

TBMM heyeti, Papuaşvili ile görüşmesinin ardından Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nikoloz Samkharadze ile de görüşme yaptı.

Faruk Çelik'in başkanlığındaki heyet daha sonra Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Toplantı sırasında konuşan Gürcistan Parlamentosu Diaspora Komitesi Başkanı Irakli Zarkua, Türkiye'nin Gürcistan için stratejik ortak ve dost ülke olduğunu ifade etti.

Zarkua, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Bundan sonra ilişkilerimizi daha da yoğunlaştıracağız"

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in başkanlığındaki TBMM Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, parlamentoda devam eden bir oturumu ziyaret etti.

Oturumdaki milletvekilleri, TBMM heyetini alkışlarla karşıladı.

Gürcistan Parlamentosu'nda yaptıkları görüşmelerin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Faruk Çelik, "Gerçekten çok verimli görüşmeleri gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi nedeniyle 20 askerin şehit olduğunu anımsatan Çelik, "Gürcistan hükümeti ve tüm yetkilileri adete seferber olarak Türkiye ile diyalog halinde." diye konuştu.

Çelik, uçağın düştüğü yerde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına verdiği desteklerinden dolayı Gürcistan tarafına teşekkür ettiklerini aktardı.

Görüşmelerde ayrıca iki ülke arasındaki farklı alanlarda mevcut olan ilişkileri masaya yatırdıklarını söyleyen Çelik, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi konusuna bu ziyaretimizin katkı sunduğu inancındayım." dedi.

Çelik konuşmasında şunları kaydetti:

"Bundan sonra ilişkilerimizi daha da yoğunlaştıracağız. İnanıyorum ki bölgenin barışına katkı sunacak ve bölgede devam eden üçlü Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan komite başkanları toplantıları, meclis başkanları toplantıları, zaman içerisinde dostluk grubu başkanları toplantılarına dönüşecek ve böylece bölgenin güvenliği açısından da bu ilişkiler önem arz ediyor."

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret ilişkilerin iyi bir seviyede olduğunun altını çizen Çelik, iki ülke arasında yıllık 5 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Çelik, TBMM heyeti olarak iki gün daha Gürcistan'da görüşmeler yapacaklarını bildirdi.