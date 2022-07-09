TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de bayramlaşma programlarına katıldı - Haberler

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de bayramlaşma programlarına katıldı

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de bayramlaşma programlarına katıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

Yılmaz, Valilik tarafından İl Özel İdaresi bahçesinde gerçekleştirilen programda, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, siyasi partilerin temsilcileri ve kent protokolüyle bayramlaştı.

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Yılmaz, Kıdemli Albay Gökhan Şahin ve personelin bayramını tebrik etti.

Yılmaz, beraberindekilerle şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti, Polisevi'ndeki programda İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve emniyet mensuplarıyla bayramlaştı.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini de (BİŞHAK) ziyaret eden Yılmaz, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman şehit ailelerine ve gazilere destek verildiğini söyledi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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