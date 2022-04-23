TBMM'nin Açılışının 102. Yıl Dönümü… Meclis Başkanı Şentop, Kutlamaları Kabul Etti

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tbmm'de kutlamaları kabul etti.

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, Tbmm'nin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Meclis'te kutlamaları kabul etti.

Törene; AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Nimetullah Erdoğmuş AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkenvekilleri İsmail Tatlıoğlu ile Müsavat Dervişoğlu, siyasi partilerin genel başkanları, genel başkan yardımcıları ile genel sekreterleri, TBMM üyeleri ile Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katıldı.