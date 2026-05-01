TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Sungurlu'yu ziyaret etti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Çorum'un Sungurlu ilçesini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı döneminde bakan yardımcılığı görevinde bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere tarafından ilçe girişinde karşılanan Akar, Sungurlu Belediyesi sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Akar, burada yaptığı konuşmada, insanların güven ve rahat içinde olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin bilgisi, tecrübesi, kişiliği, çevresi, tanıdıkları ve bildiklerinin Sungurlu'nun çağ atlamasına yetecek seviyede olduğunu belirten Akar, "Cumhur İttifakı çerçevesinde yapılan çalışmaları canıgönülden, büyük gururla, büyük zevkle izliyoruz. İnşallah bunların devamını da bekliyoruz." dedi.

Anadolu insanının her türlü övgüye, desteğe, rahata, huzura ve konfora layık olduğunun altını çizen Akar, "Geçmişte hep şundan dolayı, bundan dolayı, çeşitli sebeplerden dolayı maalesef bazı gecikmeler oldu yolda, suda, elektrikte, tarlada, bağda, bahçede, çarşıda, dükkanlarda. İnşallah bunların hepsinin üstesinden gelecek ve bugüne kadar yapılanların çok daha ötesinde çalışmaları yapmak suretiyle insanımız layık olduğu seviyeye gelecek. Dolayısıyla herkes rahat içinde, refah içinde, güven içinde, çoluğuyla çocuğuyla hayatını sürdürecek. Amacımız, dileğimiz bu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nı tesis ettiğine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Bu ittifak yerli ve milli azimle, kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Her alanda, yurt içinde, yurt dışında. Bizim birinci amacımız terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye. İnşallah bunun inşası, ihyası için çalışmalarımız başarılı şekilde sonuçlanacak, biz de geçmişteki yaşadığımız sıkıntıları geride bırakacağız ve önümüze güvenle, emin olarak, rahat bir şekilde, müreffeh bir şekilde bakmaya devam edeceğiz."

Ziyarete, AK Parti Yozgat milletvekilleri Süleyman Şahan ve Abdulkadir Akgül, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Beydibek ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal da katıldı.