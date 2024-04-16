- TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü

TİFLİS - Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'da Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a geldi. Başkent Tiflis'te temaslarına başlayan Akar ve beraberindeki heyet, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile görüştü. Gürcistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ülkeler arasındaki stratejik iş birliğinin önemi ele alındı. Etkili işbirliğinin bölgesel barış ve istikrarın ön şartı olduğu bildirildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gürcistan'a kararlı desteğine vurgu yapıldığı aktarılırken, "İkili işbirliği çerçevesinde, Gürcistan'ın savunma yeteneklerini güçlendiren ve savunma kuvvetlerinin NATO standartlarına uyumunu artıran deneyim alışverişinde bulunmak, askeri eğitim fırsatları sunmak, maddi, manevi ve teknik yardım sağlamak önemlidir" ifadeleri kullanıldı.Taraflar arasındaki görüşmede ayrıca, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik üçlü (Gürcistan-Azerbaycan-Türkiye) iş birliğine de değinildi. Bakan Çikovani, bu yıl ülkesinin Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Savunma Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacağını belirtti.