TBMM Komisyonu Üyeleri İrlanda'ya Çatışma Çözümleri İçin Gidiyor

Haber : Emine DALFİDAN

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi bir grup, sivil toplum kuruluşu Democratic Progress Institute'ın (DPI) daveti üzerine, komisyon çalışmalarından bağımsız olarak yarın İrlanda'ya gidecek. Heyette yer alan Yeniyol Grup Başkanı Bülent Kaya, ziyaretin komisyonla ilgisi bulunmadığını, komisyon adına yapılmadığını vurgulayarak, "Bu kuruluş 'çatışma çözümleri' konusunda çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla orada 'çatışma çözümleri' konusunda dünya deneyimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak" dedi.

Sivil toplum kuruluşu Democratic Progress Institute'un TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere yaptığı davet üzerine, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi 8 kişilik heyet, 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında İrlanda'yı ziyaret edecek.

Heyette yer alan Yeniyol Grup Başkanı Bülent Kaya, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, söz konusu kuruluşun Türkiye'de de toplantılar düzenlediğini ve toplantılardan bazılarına da katıldığını söyledi. Kuruluşun "çatışma çözümleri" konusunda farklı ülkelerdeki süreçleri incelediğini anlatan Bülent Kaya, bu kapsamda ülkelerin bu konudaki deneyimlerinin aktarıldığı programlar, toplantılar düzenlendiğini belirtti.

İrlanda'da katılacakları programın, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bağımsız olduğunu, komisyon adına yapılmadığını vurgulayan Bülent Kaya, şunları kaydetti:

"Orada 2 günlük ziyaret kapsamında büyükelçilerin, çatışma süreçleriyle ilgili çalışmalar yapmış akademisyenlerin dünya deneyimlerini anlatacakları bir programa katılacağız. Karşılıklı bir deneyim aktarma olacak. 'Şu şöyle olsun, böyle olsun' amacıyla yapılan bir toplantı değil.

Bu ziyaret, bir komisyon çalışması şeklinde değil, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine yapılan bir toplantı. Dünya deneyimleriyle ilgili bir görüş alışverişi olacak. Oradaki toplantının amacı Türkiye'deki süreç değil, Türkiye'nin deneyiminin de orada aktarılacağı bir çalışma. Biz de kendi ülkemizdeki deneyimleri aktaracağız, onlar da deneyimleri aktaracak."