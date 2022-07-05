TBMM Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması Alt Komisyonu heyeti Berlin'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesindeki Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, kadının güçlü bir toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak kadınları siyasi, sosyal ve ekonomik alanda daha aktif hale getirmek için birçok reformu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Uygur ve alt komisyon üyesi milletvekilleri Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle "Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi" konulu toplantıda bir araya geldi.

Uygur, toplantıda yaptığı konuşmada, Almanya ile Türkiye arasında bağların kuvvetli olduğunu ve 3 milyon Türkiye kökenli insanın Alman ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi.

Almanya ile Türkiye'nin ilişkilerinin iyi bir şekilde ilerlediğini belirten Uygur, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 41 milyar dolar olduğunu anlattı.

Uygur, kadınların iş hayatında da aktif ve kalıcı olabilmelerini sağlamak için karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve bu şekilde aile kurumunun güçlenmesine katkıda bulunduklarını anlatarak, bu konularda yurt dışında da saha araştırmaları yaptıklarını kaydetti.

Kadının güçlü bir toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Uygur, kadınları siyasi, sosyal ve ekonomik alanda daha aktif hale getirmek için birçok reformu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının önerilerini ve beklentilerini öğrenmek için Berlin'e geldiklerini belirten Uygur, kadınların iş hayatında sürekliliğini sağlamak için değişen hayat şartlarına göre eksik kalan yerlere baktıklarını kaydetti.

Uygur, Türkiye'de ekonomik anlamda kadının güçlendirilmesi yönünde birçok devlet desteği olduğunu belirterek, bu desteklerin çoğunun imalat sektöründe bulunduğunu vurguladı.

Komisyon üyeleri, Berlin'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden sorunları ve önerileri dinleyerek notlar aldı.