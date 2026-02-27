TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu heyeti Niğde'de cezaevlerini inceledi

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ile Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü'nde incelemede bulundu.

Yanık, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, komisyon üyesi milletvekilleri Kadri Enis Berberoğlu, Ahmet Salih Dal ve Ömer Faruk Hülakü, Niğde Valisi Nedim Akmeşe'yi ziyaret etti.

Heyet, ziyaretin ardından Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geçerek burada incelemede bulundu.

İnceleme öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Yanık, düzenli olarak Türkiye'nin farklı yerlerinde kapalı ve açık ceza infaz kurumlarını incelediklerini belirtti.

Kendi tespitlerini ve mahkumlardan gelen bireysel talepleri komisyonda değerlendirdiklerini söyleyen Yanık, şunları kaydetti:

"İnceleme ziyaretlerini çok önemsediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü bünyesinde yürütülen mesleki eğitim faaliyetleri, üretim süreçleri, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmaları yerinde görmek bizim için önemli. Ceza infazının iki temel amacı vardır. Birisi ceza adaletinin yerine getirilmesi diğeri de bu infaz süresi içerisinde kişilerin topluma yeniden kazandırılması. Dolayısıyla bu süreçleri yerinde incelemek bizim için son derece önemli."

Yanık, inceleme ziyareti sonrasında ceza infaz kurumlarının koşullarının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerini alt komisyonda rapor olarak ortaya koyacaklarını ifade etti.

Çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni eden Yanık, "İnsan hak ve hukukunun korunması ve sağlanması noktasında TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.