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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, Bakan Akın Gürlek'i Ziyaret Etti

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret ederek hukukun üstünlüğü ve adalet hizmetlerinde iş birliği konularını görüştü.

(TBMM) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, komisyon üyeleriyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Yanık, ortak çalışma alanları ve istişare içerisinde yürütülebilecek konular hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, komisyonun Cumhur İttifakı üyeleriyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını bildirdi.

Yanık, ziyarette, hukukun üstünlüğü, adalet hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği ile kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını kaydederek, "Meclis ve yürütme ortak paydasında, ortak çalışma alanlarımız ve istişare içerisinde yürütülebilecek konular hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ev sahiplikleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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