TBMM Genel Kurulu, Toplanamadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın oluşturulamaması nedeniyle toplanamadı. Toplantıda sosyal medya düzenlemeleri ve kadınların doğum izni ile ilgili kanun teklifleri gündemdeydi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ saat 14.00'te birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmediğini ve çalışmalara başlayamayacaklarını belirtti. Bozdağ, birleşimi 21 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi bulunuyor. Teklifin 12 maddesi kabul edilmiş, ikinci bölümünün görüşmelerine geçilmişti.

Kaynak: ANKA
