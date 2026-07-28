TBMM Genel Kurulu'nun çalışma takvimi belli oldu: Meclis, ağustosun ilk haftasında da mesaisini sürdürecek

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - AK Parti'nin TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önergesi Genel Kurul'da kabul edildi. Buna göre Genel Kurul, 28-30 Temmuz'da gündemindeki kanun tekliflerini tamamlamak üzere çalışacak, görüşmelerin uzaması halinde 31 Temmuz Cuma günü de toplanacak. Ayrıca Meclis, 4, 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde de gündemindeki kanun tekliflerinin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar mesaisine devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündemine geçilmeden önce, AK Parti'nin Meclis'in çalışma usul ve takvimine ilişkin verdiği grup önergesi görüşülerek, oylandı. Yapılan oylama sonucunda Meclis'in çalışma takvimine ilişkin önerge kabul edildi.

Buna göre, Genel Kurul 28 Temmuz Salı günü Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 29 Temmuz Çarşamba ile 30 Temmuz Perşembe günü Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek.

Önergede ayrıca, 30 Temmuz'daki görüşmelerin tamamlanamaması halinde Genel Kurul'un 31 Temmuz Cuma günü saat 14.00'te toplanması, bu birleşimde de denetim konularının görüşülmeyerek gündemdeki kanun tekliflerinin ele alınması ve Çocuk Koruma Kanunu teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışılması teklif edildi.

Çalışma takvimine göre, 4 Ağustos Salı günü İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 28 Nisan 1992 Tarihinde Bişkek'te İmzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin, 5 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, 2006'ya İlişkin Olarak 2014, 2016, 2018 ve 2022 Yıllarında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin, 6 Ağustos Perşembe günü ise Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ne kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar Genel Kurul çalışmaları sürdürülecek.

Kaynak: ANKA