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TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavgayla ilgili açıklamalar

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TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavgayla ilgili açıklamalarda bulundu.

(TBMM) - TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, muhalefetin çağrısı üzerine Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay ile ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavgayla ilgili paylaştığı videoda "Alpay Özalan olacak İdare Amiri kürsüye saldırdı" dedi. Yaşanan arbedede kaşı açılan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Bu münferit bir olay değil. Planlanmış, kurgulanmış 'biz bunlara saldıralım, linç edelim' üzerine bir saikle gelmişlerdi. Planlıydı, yol verildi, ekipleri ayarlamışlardı" ifadesini kullandı.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, muhalefetin çağrısı üzerine olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavgayla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kadıgil, şunları söyledi:

"Bunları hepiniz görün, burası Meclis. Az önce Ahmet Şık konuşurken Alpay Özalan olacak İdare Amiri kürsüye saldırdı. Önce Ahmet Şık'a vurdu, Gülistan Hanım'ın Grup Başkanvekili'nin kaşını yardı bu faşist sürüsü. Bu faşist sürüsü yaptı. Meclis Divanı'nın önü bu gördüğünüz yer bu kan da Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'in kanı. Müsebbibi katiller de şuradalar. Her işlerine geldiğinde gelip elini kaldırıp oy veren halk düşmanları işte."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de yaptığı açıklamada kaşının açıldığını belirterek şunları söyledi:

"Zaten ilk konuşmada da Ahmet Şık konuşmaya başladığı zaman yine aynı şekilde bir saldırı girişimi oldu. O nedenle ara verildi. İkinci turda Ahmet vekil tekrar konuşmaya başladığında AKP grubundan yine sesler ve ayağa kalkan milletvekilleri olunca bizzat kendim AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in yanına gittim. Grubunu sakinleştirmesi gerektiğini, mevcut durumun şiddete yol açabileceğini, bunu yapmamaları gerektiğini söyledim. Yine Özlem Hanım oradaydı, Özlem Hanım'a lütfen engelleyin bu iş şiddete doğru gidiyor dedim. Ben bunları söylerken orada Alpay'ın Ahmet vekile yürüdüğünü gördüm. O sırada zaten koşarak gittim araya girdim. Öyle darbelenmiş oldum. Ayırma çalışırken çünkü Ahmet vekil kürsüde ve yalnızdı. Onlar hızlı bir şekilde organize olup geldiler. Çok önceden kurgulanmış bir saldırıydı. Bu münferit bir olay değil. Planlanmış, kurgulanmış 'biz bunlara saldıralım, linç edelim' üzerine bir saikle gelmişlerdi. Grup Başkanları bu saldırıyı engelleyebilirdi. Planlıydı, yol verildi, ekipleri ayarlamışlardı. Bunu bir yöntem olarak AKP uzun süredir muhalefete karşı kullanıyordu. Kesinlikle ceza alması gerekiyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

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