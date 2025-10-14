TBMM Genel Kurulu'nda "Ulak" Tartışması... Buldan: Barış, Kardeşlik Demeye, Bu İşi Yürütmeye Devam Edeceğiz, İstediğiniz Kadar Karşı Çıkın

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan arasında yaşanan "Ulak" tartışması, Genel Kurul'a verilen aranın ardından devam etti. Çömez'in sözlerini tekrarlamasının ardından Buldan, "Kandan, savaştan, hamasetten beslenen bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Sizin bu ülkeye zerre kadar faydanızın olmadığını da çok iyi biliyoruz. Barış, kardeşlik demeye devam edeceğiz, bu işi yürütmeye devam edeceğiz, istediğiniz kadar karşı çıkın umurumuzda değil" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan arasında yaşanan "Ulak" tartışması, Çömez'in terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sözlerine ilişkin açıklamalarının sürdürmesiyle devam etti.

"Gencecik askerlerimiz şehit olurken onların aziz naaşlarına hakaret edenlerle, onlara 'ceset' diyenlerle aynı safta olmayacağız"

İYİ Partili Çömez, şunları söyledi:

"50 bin kişinin katili bir terör örgütünün elebaşının mesajları Türkiye'ye taşınmaz, taşınamaz. Kendisi şunu demiş medyaya yansıdığı kadarıyla, 'Medyada bazı yorumcuların, bazı habercilerin, bazı kanalların sürecin aleyhine yorumlar yapmasından rahatsızım' demiş. Bunu sorun olarak ifade etmiş. Ne istiyorlarsa o konuşulsun, ne söyleniyorsa, kimse itiraz etmesin, kimse farklı bir şey söylemesin. Terörist başının vermiş olduğu mesajla başka bir şey daha öğrendik. Sözüm ona bunlar demokrattı, 50 bin kişinin katilinden bir barış elçisi çıkartmaya çalışıyorlardı. 'Söyletmen, vurun' diyerek aslında bir anlamda ne kadar diktatoryal bir karakter olduğunu, ne kadar despotik olduğunu ve ne kadar faşist ruhlu olduğunu göstermiş oldu. Biz bunu reddediyoruz. Bu ülkede dostluğun, kardeşliğin, huzurun, birlik ve beraberlik ruhunun tesisi için herkes üstüne düşeni yapmalı ama bunun yolu terörist başının mesajını bu millete getirip dayatmak değil.

Diyor ki terörist başı, 'Bunun gereği yapılsın, susturulsun. Farklı görüşler ifade edenler konuşmasın.' Peki kim yapsın bunu? İktidar yapsın. İktidarın medya da elinde yargı da elinde, gereğini yapsın. Şu isteniyor belki de: 'Aynen kumpas davalarında olduğu gibi gereken yeniden yapılsın, itiraz eden kim varsa, ihanet sürecine 'hayır' diyen kim varsa kellesi uçurulsun.' Cezaevinden bir terörist başı bu talimatları veriyor. Biz, buna hayır diyoruz, her platformda hayır diyeceğiz.

Nerede kaldı sizin basın özgürlüğünüz? Meğer terörist başına son günlerde Sözcü ve TELE1 televizyonlarını izleme fırsatı verilmiş. Onları izleyince de aydınlanıvermiş birden, 'Sürece itiraz edenler var. O zaman bunların susturulması lazım.' demiş. Bu ülkede herkes görüşünü her yerde samimi olarak söyleyecek ve muhatapları da bundan ders çıkaracak. Bir de deniyor ki, sürece karşı olanlar varmış. İhanet sürecine karşıyız, uygulananlara karşıyız, yapılanlara karşıyız. Terörle arasına mesafe koyamayanlarla, teröristle pazarlık yapanlarla, terörden talimat alanlarla aynı masada oturmadık oturmayacağız. Teröristlerden ve terör elebaşından barış elçisi çıkartmaya çalışanlarla da aynı masada oturmadık, oturmayacağız. Grup toplantılarında terörist başının takdis edildiği bir söylemle devam edenlerle, ona slogan attıranlarla, 'Kürdistan'dan hoş geldiniz' diyerek Türkiye'de olmayan bir yeri var gibi gösterenlerle hiçbir zaman aynı platformda olmadık, olmayacağız. Gencecik askerlerimiz şehit olurken onların aziz naaşlarına hakaret edenlerle, onlara 'ceset' diyenlerle aynı safta olmadık, olmayacağız."

"Sizin bu ülkeye zerre kadar faydanızın olmadığını çok iyi biliyoruz"

İYİ Partili Çömez'in açıklamalarının ardından TBMM Başkanvekili Buldan, "Bir cevap verme hakkın doğdu" diye söze başlayarak İYİ Parti sıralarına hitaben şöyle konuştu:

"Biraz önce de aynı şeyi söyledi İYİ Parti Grup Başkanvekili. Biz aslında bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Kandan, savaştan, hamasetten beslenen bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Sizin bu ülkeye zerre kadar faydanızın olmadığını da çok iyi biliyoruz. Biz, bu ülkenin geleceği için konuşuyoruz. Anneler ağlamasın diye çalışıyoruz. Gencecik insanlar toprağın altına girmesin diye çalışıyoruz. Çocuklarımız ölmesin diye çalışıyoruz o yüzden sizin söylediklerinizin hiçbir hükmü yoktur bizim yanımızda. Barış demeye devam edeceğiz, kardeşlik demeye devam edeceğiz, bu işi yürütmeye devam edeceğiz, istediğiniz kadar karşı çıkın umurumuzda değil. Haddinizi bilin"

Buldan konuşurken İYİ Parti sıralarından yoğun tepki geldi. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Buldan'a "Hadsiz" deyince Buldan da "Hadsiz sensin. Sizin milletvekiliniz Mehmet Mustafa Gürban, iki gün önce bana Twitter'dan cinsiyetçi bir mesaj attı. Bunu da buradan teşhir ediyorum. Siz konuşursanız ben de size cevap veririm" dedi.

Buldan'a tepki göstermeye devam eden İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da Meclis Başkanlık makamına doğru yürüdü ve Buldan'a, "Senin konuşacağın yer orası değil burası. Oradan konuşamazsın" diyerek kürsüyü gösterdi.

Buldan da, "Bana sataşma olursa ben cevap veririm buradan, bu senin haddin değil. Size sormam ben bunu. Onlar her şeyi söyleyecek, sıra bize gelince susacağız, pusacağız. Hiç öyle bir dünya yok. Siz konuşursanız biz de cevabınızı veririz. Bana oradan hakaret ederse ben de cevabı buradan veririm" dedi.