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TBMM Genel Kurulu'nda Şiddet Olayları ve Çifte Standart Tartışması

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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan şiddet olaylarını eleştirirken, çifte standart uygulandığını savundu. Sakık'a uyarma cezası verildi.

(TBMM)- Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM Genel Kurulu'nda bugün yaşanan şiddet olaylarını eleştirirken, Dem Parti'ye yönelik yapılan küfürlerin "talimatla" tutanaklara geçirilmeyerek çifte standart uygulandığını savundu. Sakık'ın "Sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza aynen kullandığı cümle şu, 'o... ç...ları" demesi tartışmalara neden oldu. Sakık'a uyarma cezası verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci madde üzerindeki görüşmeleri sırasında DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın sözleri, salonda gerilimi yeniden yükseltti.

Genel Kurul'da bugün yaşanan olaylara değinen Sakık, "Bugün hiç tasvip etmediğimiz bir olayı hep birlikte yaşadık. Ama bu parlamentonun çifte standart içinde olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada daha önce şu başkanımızın oturduğu yerde bize ve grubumuza aynen kullandığı cümle şuydu, 'p....kler' dedi ama tutanaklara geçmedi. Çünkü bu memurlara bu talimatlar verilmiş ve bu tutanaklara geçmeyen bir 'p...k' kelimesi..." dedi.

Bozdağ: "Kaba, yaralayıcı söz olursa da otomatik kesiyorum"

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Bundan sonra buradan uyarıyorum kaba, yaralayıcı söz olursa da otomatik kesiyorum, keseceğim. Eleştirebilirsiniz ama buradan tekrarlanamaz" diyerek DEM Partili Sakık'ın mikrofonunu kapattı.

Sakık: "Bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza aynen kullandığı cümle şu, 'O... Ç...'

Sakık, bunun üzerine "Sonra sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza aynen kullandığı cümle şu, 'O... ç...' devam etmesi üzerine AKP sıralarından 'terbiyesiz, ayıp ayıp" tepkileri geldi. AKP milletvekilleri ayağa kalkarken; Sakık, AKP sıralarına doğru yürüdü. Bazı DEM Parti ve muhalefet milletvekilleri araya girerek Sakık'ı kürsüden uzaklaştırdı.

Bozdağ, Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi. Tartışma verilen arada da kısa bir süre devam etti.

Sakık'a "uyarma cezası..."

Aranın ardından Meclis Başkanvekili Bozdağ, DEM Partili Sakık'a TBMM İçtüzüğü'ne göre "sükuneti ve çalışma düzenini bozma" kapsamında uyarma cezası verdiğini açıkladı.

Sırrı Sakık ise uyarma cezasına "Bu sözlerin hiçbiri bana ait değil" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Bozdağ, "Size yakışmıyor Sayın Sakık, bugün Genel Kurul'da öğleden sonra yaşadığımız hepimize örnek oldu. Başkanlık Divanı olarak biz de 'temiz bir dille konuşmak Meclis'imizin mehabetine daha uygun' dedik. Küfürlerin kürsüden nakli de buranın mehabetine yakışmaz. Başkalarının dediğini de buradan tekrar edemeyiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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