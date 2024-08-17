TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Milletvekillerine Yumruklu Saldırı

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nun Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin olağanüstü toplantısında muhalefet milletvekillerine yönelik yumruklu saldırı dış basında yer aldı. Washington Post, Fox News, Reuters gibi uluslararası medya kanallarında yer alan haberlerde, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in darp edilmesine ilişkin "kadın milletvekiline saldırı" ifadeleri dikkat çekerken, yumruklaşan milletvekillerinin görüntüleri paylaşıldı.

Muhalefetin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının görüşülmesi için yaptığı çağrı üzerine dün olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet milletvekillerine yönelik saldırı dış basına da yansıdı. ABD merkezli Washington Post, "Türkiye'de milletvekilleri, hapsedilen meslektaşlarıyla ilgili tartışma sırasında çıkan kavgada kan döktü" başlığı ile yumruklaşan milletvekillerinin görüntülerini paylaştı.

Washington Post: Türkiye'de milletvekilleri arasında fiziksel kavga nadir görülen bir durum değil

Washington Post, TBMM'de çıkan kavgaya geniş bir şekilde yer verdiği haberinde "Türkiye'deki milletvekilleri arasında, siyasi motivasyonlu olduğu düşünülen suçlamalarla hapsedilen bir muhalefet milletvekilinin durumu üzerine yapılan hararetli bir tartışma sırasında kavga çıktı" ifadelerini kullandı.

Haberde kavganın TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın iktidar partisine yönelik "terörist örgüt" suçlamasının ardından AK Partili milletvekillerinin fiziksel saldırıya geçtiği aktarılırken, şöyle dendi:

"Birçok milletvekilinin karıştığı kavga sırasında bir kadın milletvekili, kürsüye çıkan merdivenlere kan damlaları düşecek şekilde darp edildi. Bir diğer bir muhalefet milletvekilinin daha yaralandığı bildirildi. Türkiye'deki milletvekilleri arasında fiziksel kavgalar nadir bir durum değil."

Haberde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bu utanç verici bir durum. Havada sözler uçuşacağına yumruklar uçuşuyor, yerde kan var. Kadınlara saldırıyorlar" ifadesine de yer verildi.

FOX: Darp edilen k adın milletvekilinin kanı parlamento kürsüsüne sıçradı

ABD'de muhafazakar Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığı ile bilinen FOX News, "Türkiye Parlamentosu, muhalefet lideri hapsedilmesi nedeniyle kaotik ve kanlı bir kavganın içine düştü" başlığı ile verdiği haberde DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in darp edilip yaralanmasıyla ilgili "Darp edilen kadın milletvekilinin kanı parlamento kürsüsüne sıçradı" ifadelerini kullandı. Haberde, CHP lideri Özgür Özel'in de bir kadın milletvekilinin darp edilmesini ayıplayan sözlerine yer verildi.

BBC, Reuters ve Associated Press (AP) de TBMM Genel Kurulu'ndaki AK Partili Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a yumruklu saldırısının büyük bir kavgaya dönüştüğünü aktarırken, saldırının görüntülerine geniş bir çerçeveyle yer verdi. AP ve Reuters de haberlerinde kadın bir milletvekilinin yaralanmasına dikkat çekti.

The Guardian: Türkiye Parlamentosu onlarca milletvekilinin yumruklu kavgaya katılımıyla kaosa sürüklendi.

İngiliz The Guardian gazetesi "Bir milletvekilinin iktidarı 'teröristler' olarak nitelemesiyle başlayan kavgadan sonra, temizlik personeli kan lekelerini temizlemek zorunda kaldı" ifadelerini kullandığı haberinde AK Partili Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a saldırısının ardından yumruklu kavganın başladığını ifade etti.

The Guardian da milletvekillerinin yumruklaşma görüntülerini paylaşırken, Özgür Özel'in "Bu duruma tanık olduğum için utanç duyuyorum" sözlerine yer verdi.

Financial Times: Türkiye Parlamentosu'ndaki kavgasada üç milletvekili yaralandı.

İngiliz Financial Times Gazetesi'nin haberinde de "Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi bir milletvekili, Ankara'daki parlamentoda kürsüde konuşan bir muhalefet üyesine saldırdı ve bu durum, kanlı bir kargaşaya yol açtı. Türk siyasetindeki gerilimler, AKP'nin mart yerel seçimlerinde, Erdoğan'ın partiyi kurmasından bu yana yaşadığı en büyük yenilgiyi almasından sonra arttı. Seçimden bu yana anketlerde düşüş yaşanıyor" ifadelerine yer verildi. Financial Times üç milletvekilinin yaralandığını aktardı.