Haberler

TBMM Genel Kurulu Yeterli Sayı Olmadığı İçin Kapandı.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını içeren kanun teklifinin görüşmeleri için yeter sayıya ulaşılamadığı için kapandı. İktidar ve muhalefet partileri arasında sosyal medya düzenlemesi üzerinde anlaşma sağlanamadı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu birleşimi, iki kez yapılan yoklamada toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle kapandı. Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran ve mevcut izinde olanların da bundan yararlanması için bu hafta çıkarılması planlanan kanun teklifinin görüşmeleri haftaya kaldı. İktidar ile muhalefet partilerinin sosyal medya düzenlemesi başta olmak üzere üç-dört maddenin geri çekilmesini istediği, bu konuda anlaşma sağlanamayınca yoklama istendiği öğrenildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında saat 14.00'te toplandı. Genel Kurul'un gündeminde sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi bulunuyordu. Teklifin, mevcut doğum izninde bulunan kadınların da yararlanması için bu hafta kanunlaştırılması planlanırken, daha görüşmelere geçilemeden toplantı yeter sayısı bulunamaması nedeniyle görüşmeler ertelendi.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, saat 14.00'de birleşim açıldığında elektronik sistemle yoklama yapılacağını ve 3 dakika süre verileceğini söyledi. Süre bitiminde toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine 20 dakika ara verildi.

Aranın ardından ikinci oturum açıldı. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı yine bulunamadı. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, "Toplantı yeter sayısı yoktur. İkinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen işlemleri sırasıyla görüşmek için 14 Nisan saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum" dedi.

Muhalefet partileri ile iktidarın, tekilfteki sosyal medya ile ilgili düzenleme başta olmak üzere üç-dört maddede anlaşamadığı, muhalefetin bu maddelerin geri çekilmesi halinde kanunun bugün çıkarılması için destekleyeceği, ancak anlaşma sağlanamayınca yoklama isteyerek bunu engellediği öğrenildi.

Doğum izninde olan 36 bin kadın bu düzenlemeden yararlanak

Genel Kurul'da 7 Nisan Salı günü görüşmelerine başlanan Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile kadınların halen doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta olan doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılıyor. Düzenlemeden halen doğum izninde olan ve doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi tamamlamamış olan kadınlar da yararlanabilecek. Bu durumdaki kadınlara talepleri halinde 8 hafta ilave izin verilecek. Kadın işçiye isteği halinde 24 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 26 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından ücretsiz izin verilecek. Erkek işçiye eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarılacak.

Doğum izninde olan yaklaşık 36 bin kadın olduğu belirtiliyor.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

