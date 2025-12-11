TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Sarıeroğlu, "Biliyorsunuz, her toplantıda farklı bir başlığı, farklı bir engel grubunu, farklı bir perspektifi bu masaya taşımaya gayret ediyoruz. Bugün hem akademinin birikimini hem de işitme engelli bireylerimizin tecrübe ve önerilerini hep birlikte inşallah, çalışacağız. Sahadaki her sesi duyan, her engelli grubu gören, tüm paydaşların katkısını yansıtan bir çerçeve ortaya koymaya hep birlikte her zaman olduğu gibi gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMSAL KABUL EN ÇOK SIKINTI DUYDUĞUMUZ ALANLARDAN BİR TANESİ'

Prof. Dr. Halise Pelin Karasu, engelli bireylerin eğitim, istihdam alanında çeşitli haklara sahip olduklarını belirterek, "Toplumsal kabul en çok sıkıntı duyduğumuz alanlardan bir tanesi; aile içinde kabul, yakın çevrede, okulda, iş yerinde kabul olmak üzere ele alınabilir. İstihdam ise elbette toplumsal hayata katılımda ekonomik bağımsızlığın elde edilmesi açısından önemli bir yere sahip. Burada eğitim açısından baktığımızda en büyük sıkıntımız eğitim ortamlarına yerleştirme olduğunu görüyoruz. Neden büyük bir sorun? Eğitim ortamına yerleştirme kararı rehberlik ve araştırma merkezlerince yapılan değerlendirmeler sonucu ve aileyle varılan ortak görüş sunucu yapılıyor." diye konuştu.

'EĞİTİM ORTAMLARI ÇOCUKLARIMIZIN BİREYSEL İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNA DÜZENLENMELİ'

Eğitim ortamları çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Karasu, "Özellikle eğitim ortamları çocuklarımızın bireysel ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmeli. Yapılmıyor mu? Evet, yapılıyor fakat her okulda aynı zenginlikte yapılmıyor, her okulda aynı doğrulukta yapılmıyor. Bunun için bir standart veya değerlendirme, denetim mekanizmasına ihtiyacımız var. Özellikle yetersizlik türü söz konusu olduğunda ki nedir? İşitme kayıplı birey. Son 10 yıl olmadı ama herhalde 7-8 yıldır işitme engelliler öğretmenliği programı kapatıldı. Özel eğitim öğretmenleri bütün yetersizlik türlerine eğitim veriyorlar. Yani otizm için de bir öğretmen eğitim veriyor, işitme kayıplı için de eğitim veriyor, görme engelli için de eğitim veriyor. Bu, başlangıçta atamadaki bir sorunu çözüyormuş gibi görünse de aslında devamında işitme kayıplıların veya diğer otizmlilerin, diğer bir yetersizliği olan bireylerin eğitiminde ciddi sorunlara sebep oluyor ve kapsayıcı eğitim ortamlarının başarısını büyük oranda düşürüyor maalesef" dedi.

'YENİDOĞAN BEBEKLERİN YÜZDE 98'İ İŞİTME TARAMA TESTLERİNDEN ÇIKIYOR'

Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Araştırma Merkezi Müdürü Zerrin Turan, sunum yaptı. Turan, işitme engellilerin günümüzde en erken tanımlanan türlerden bir tanesi olduğunu kaydederek, "Yenidoğan bebekler hastaneden taburcu edilmeden önce tarama testlerine tabi tutuluyorlar ve işitmeyle ilgili herhangi bir şüphe olursa uzmanlaşmış kliniklere yönlendiriliyorlar ve bu sayede birkaç aylıkken bebeklerin işitme kaybı tanısı kesinleşiyor. Dünyada bu 1990'lardan beri uygulanıyor. Türkiye'de de 2005 yılından beri bütün doğum hastanelerinde uygulanıyor ve yenidoğan bebeklerin yüzde 98'i işitme tarama testlerinden çıkıyor. Dolayısıyla, işitme kaybı tanılama yaşı oldukça düşmüş durumda. Niçin erken tanıya ihtiyaç duyuyoruz? Erken tanı olduğu zaman işitme kaybına yönelik önlemlerimizi alabiliriz. Çocuk cihazlandırılabilir, ihtiyacı oluyorsa koklear implant uygulamaları genç yaşta yapılabilir ve uygun bir eğitimle bu çocuklar konuşma dilini geliştirebilirler. Şimdi, Türkiye'ye baktığımız zaman tanı yaşında oldukça azalma var. Dünyada standart 6 aylıkken çocukları cihazlandırmak ve aile eğitim programlarında aileleriyle birlikte eğitimlerine başlamak. Bizde de tabii başladığım yıllara göre tanı yaşı çok çok düşmüş vaziyette fakat eğitim istediğimiz kadar erken dönemde başlayamıyor. Bunun birçok nedeni var çünkü çok aşamalı işlemlerden geçiyor" değerlendirmesinde bulundu.