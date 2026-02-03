TBMM Dışişleri Komisyonu Üyeleri, Haftaya ABD'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

(TBMM) - Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet 9 - 14 Şubat tarihleri arasında ABD'nin başkenti Washington'a resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret heyetinde yer almayan DEM Partili Sırrı Sakık, "Bütün partiler varken DEM Parti neden yok?" diye tepki gösterirken, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya da "Biz de yokuz başkanım, biz de yokuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanlığı'nın Dışişleri Komisyonu'nun 9-14 Şubat tarihleri arasında Washington'a resmi ziyaret gerçekleştirilmesine ilişkin tezkere Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi.

Görüşmeler sırasında DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, ABD'yi temsil edecek komisyonda partilerinden milletvekili bulunmadığını belirterek, "Bütün partiler varken DEM Parti neden yok? Cemal Süreya'nın dediği gibi bütün kara parçaları dahil ama Afrika hariç yani bunu hangi hukuka sığdırırsınız, Meclis olarak bunu sormak ve öğrenmek istiyoruz, neden bu dışlayıcı dil. Bizim bu solumuzdaki partiler gidiyor, sağımızdaki partiler gidiyor, biz neden gidemiyoruz bunu öğrenmek istiyoruz" dedi.

DEM Partili Sakık'ın sözleri üzerine Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya da "Biz de yokuz Başkanım, biz de yokuz" diye konuştu.

Öte yandan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, daha önce yaptığı açıklamada, planlanan ziyarete ilişkin, "ABD ile Devlet Başkanları, Hükümet, Bakanlar nezdinde yoğun ve sıcak devam eden ikili ilişkilerimizi parlamento boyutuna da taşımayı arzu ediyoruz. Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Temsilciler Meclisi Başkanı başta olmak üzere çok sayıda Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyesi ile de görüşmeler gerçekleştireceğiz. Savunma sanayi boyutundaki yaptırımların kaldırılması, 'Terörsüz Türkiye ve Bölge' nezdinde Suriye, Irak ve İran'daki gelişmeler ve Gazze'deki son durum ana başlıklarımız olacak" açıklamasında bulunmuştu.