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TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı: Refah saldırısı durdurulmalı

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TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. Refah'ta kara saldırısına da hazırlanan İsrail'e TBMM'den ortak tepki geldi.

TBMM Ge n el Kurulunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan " İsrail'in Refah Katliamlarına Karşı Bildiri" başlıklı tezkere okundu. Uluslararası mahkemelerin tüm kararlarını hiçe saymaktan çekinmeyen, işgalciliği ve zalimliğiyle bilinen Netanyahu yönetimindeki İsrail'in, sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürdüğü ifade edilen tezkerede, Uluslararası Adalet Divanının operasyonların durdurulması kararına rağmen, siyonistlerin vahşetinin tüm dünyanın gözü önünde devam ettiği belirtildi.

Tezkerede, "insanlık cephesi karşısında yalnız kalmaya mahkum İsrail'in Gazzelilere uyguladığı baskı ve zulüm politikalarının" tüm Filistin'i yaşanmaz hale getirdiğine işaret edildi.

"İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARIN EN REZİL ÖRNEĞİ"

İşgalci İsrail yönetiminin Gazzelilerin, güvenli alan olarak gösterilen, Refah'taki çadırlarını dahi yakıcı silahlarla bombalayarak yüzlerce masumun kanına girdiği vurgulanan tezkerede, şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası antlaşmaları ve hukuk kurallarını hiçe sayan Netanyahu ve çetesi, bu cinayetlerle dünyada eşi benzeri olmayan bir ırkçılığı pervasızca sergilemektedir. Son Refah saldırısıyla insanlığa karşı suçların en rezil örneğini gerçekleştiren İsrail'in eylemleri, apartheid rejimi uygulamalarının da ötesine geçerek bir soykırıma dönüşmektedir. Bu katliamlara ve insanlık suçlarına sessiz kalmamak her bir ferdin ve insan haklarına değer veren her bir ülkenin boynuna borçtur.

TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı: Refah saldırısı durdurulmalı

"FAİLLERİN HAK ETTİKLERİ CEZAYA ÇARPTIRILMALARI İÇİN ÇABA SARF ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Vicdanlı, adil halkların başını çektiği insanlık cephesi nasıl ki Holokost'u lanetlemekteyse, bugün de siyonist çetenin Holokost'un ardına sığınarak Gazzelilere yönelik gerçekleştirdiği bu katliamları ve İsrail yönetimini telin etmektedir. Uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan katliamları bir kez daha lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla tek ses olarak, İsrail'in durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönündeki tavrını uluslararası camiada açıkça ilan etmektedir. Milletimizin kalbi de masum Gazze halkıyla birliktedir. Refah'tan gelen görüntüleri hiçbir zaman unutmayacak ve yaşanan katliamın faillerinin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için çaba sarf etmeye aralıksız devam edeceğiz."

Netanyahu ve çetesinin, insanlık vicdanında mahkum edildiği gibi uluslararası mahkemeler önünde de yaptıklarının hesabını vereceği vurgulanan tezkerede, İsrail'i durdurmak adına tüm dünya milletlerine ve meclislerine seslenildi.

TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı: Refah saldırısı durdurulmalı

BMGK'YA ACİL TOPLANMA ÇAĞRISI

Tezkerede ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Uluslararası toplum ve devletler, Filistin'in tanınması gibi hakkaniyetli ve zorunlu adımları atmaya süratle devam etmeli ve İsrail yönetimi tamamen yalnızlaştırılmalı. Esas gaye Filistin halkının insan haysiyetine uygun bir hayata kavuşturulmasıdır. Bu sebeple, öncelikle katliamların derhal durdurulması için harekete geçilmeli. TBMM olarak ilgili tüm kurumlarımızla birlikte, hukuki süreci özenle takip ederek uluslararası camiada Filistin'e destek sağlamaya devam edeceğiz. Son Refah saldırılarının sorumluları da cezasız kalmayacaktır. Bu vesileyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz. İnsanlık onuruna ve uluslararası hukuka saygı gösterilerek, masum insanların can güvenliği ivedilikle sağlanmalı."

Tezkere, Genel Kurulda oy birliğiyle kabul edildi.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Tbmm Genel Kurulu İsrail Refah Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Rehber Murat:

İsrail kimseyi takmıyor çağrı yapsan ne olacak

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Özcan Özcan:

DUA BAYA İŞE YARIYOR DUA EDİN DUA.

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Narter Nart:

Doğru ancak yetersiz bir karar...israil bakanlar kurulu ve savaş kararı veren her israilliyi ülkemiz sınırlarına girdiklerinde tutuklanma ve yargılanma kararı da çıkarılmalıydı. Ve Özcan özcan...inanmaya bilirsin... benim için problem değil ancak önceki yorumlarda Filistin' in seni ilgilendirmediğini söylüyordun.. O halde Allah' a varolan garezine Filistin' i alet etme.. tamam mı çocuk...Allah en büyüktür.. bu dünya da hem çok önemli hemde hiçbir şeydir.

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hüseyin Koçak:

çok etkileyici bir davranış tebrik ediyorum.

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T.C. GÖKBÖRÜ:

Daha ne bekliyorsunuz ey müslümanlar

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Selim Güler:

Bugün Istanbulun Fethinin 571.yili.Bütün inanlarin vatanini bayragini sevenlerin kutlu olsun.Fatih Sultan Mehmet ,Abdulhamit Han ,Yavuz Sultan Selim ve tüm padisahlarimizin mekanlari cennet olsun.Keske bu fetihimizin yildönümünü haber olarak gösterydiniz .

0
3
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öncevatan:

Gerçekten BM'nin samimiyetine inanan var mı hala? Aynı durum israilde yaşansaydı şimdiye kadar her şey bitmiş olurdu. Çocuğu babasına şikayet ediyorsunuz.!

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