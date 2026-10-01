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TBMM’de yeni yasama yılı açılış resepsiyonu… Bahçeli'den YENİ Parti'nin Genel Kurul'daki protestosuna ilişkin: "Siyasi açıdan doğru olmadı"

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TBMM’de yeni yasama yılı açılış resepsiyonu… Bahçeli'den YENİ Parti'nin Genel Kurul'daki protestosuna ilişkin: 'Siyasi açıdan doğru olmadı'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Partililerin yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto amacıyla salondan ayrılmasına ilişkin, "Siyasi açıdan çok doğru olmamıştır" dedi.

(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Partililerin yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto amacıyla salondan ayrılmasına ilişkin, "Siyasi açıdan çok doğru olmamıştır" dedi.

Bahçeli, TBMM Başkanlığı tarafından yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla Tören Salonu'nda düzenlenen  resepsiyona katıldı.

Bahçeli, burada bir gazetecinin, "YENİ Partililerin TBMM Genel Kurulu'ndaki yeni yasama yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etmek amacıyla salondan ayrılmasına" ilişkin sorusu üzerine, "YENİ Parti'nin Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması, siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. Yeni bir partinin siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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