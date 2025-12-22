TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Grup Koordinatörleriyle Bir Araya Geldi.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda temsil edilen siyasi partilerin grup koordinatörleriyle toplantı yapıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantıdan önce, "Anayasa'mızın ilk dört maddesi, yine Anayasa'mızdaki 42'nci maddeyi, 66'ncı maddeyi tartışmaların dışında düşünüyoruz. Burada yapılan şey, devleti yeniden yapılandırmak değil, terörün sonlandırılması için birlikte mesai harcamaktır. Yılbaşına kadar bir rapor hazırlanabilir" dedi.

Numan Kurtulmuş'un daveti üzerine saat 16.15'te grup koordinatörleri, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya TBMM Başkanlık makamında bir araya geldi.

Feti Yıldız, toplantıya gelirken gazetecilerin Komisyon'un çalışmalarına nasıl devam edeceğine ilişkin sorularına şu yanıtı verdi:

"Bundan sonra müşterek bir rapor hazırlayacağız ve Meclis'e sunacağız, çerçeve bir metin. Bütün partilerin katkısı olacak. Bir ortaklaşma ile çıkarsa çok daha iyi olur ancak bu şu demek değil tabi, herkesin uyumlu olması düşünülemez, şart değil zaten. Siyasi partiler ayrı ayrı fikirlerini yansıtmaya çalışacaktır. Bu hazırladığımız raporun ekinde sunulacak. Önemli olan müşterek noktalarımızın tespiti ve bunun da Meclis'e sunulup milletvekillerimizin takdirine sunulmasıdır.

'Terörsüz Türkiye' diye çıkılmıştır yola. Bunun sonucunun alınması için de Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırlamış olduğumuz raporun Türk Devleti'nin kırmızı çizgilerinin, kuruluş felsefesinin dışında olması zaten düşünülemezdi. Anayasa'mızın ilk dört maddesi, yine Anayasa'mızdaki 42'nci maddeyi, 66'ncı maddeyi tartışmaların dışında düşünüyoruz. Bunlar devletin temel direkleridir, tartışılmaz. Tartışmaya açarlarsa tarafımızdan nezaketen dinlenilir ama itibar görmez. Çünkü burada yapılan şey, devleti yeniden yapılandırmak değil, terörün sonlandırılması için birlikte mesai harcamaktır. Yılbaşına kadar bir rapor hazırlanabilir ama Meclis'e sunulması, milletvekillerinin bunu değerlendirmesi, kanun teklifi şekline getirilmesi Ocak ayı içerisinde olacaktır. Komisyonun bu durumda uzaması lazım."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de gazetecilerin soruları üzerine, "Daha çok artık ayrıntıları konuşmaya başlayacağız. Umarım kısa sürede hallederiz" dedi.