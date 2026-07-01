TBMM'de ifade özgürlüğü tartışması

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisindeki ifadeleri ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in gösteriye ilişkin değerlendirmeleri üzerinden AK Parti ile CHP arasında "kutsal değerler" ve "ifade özgürlüğü" tartışması yaşandı. AK Parti Grubu, dini değerlere hakaret edildiğini savunurken, CHP Grubu ise iktidarın dini değerleri istismar ederek toplumu kutuplaştırdığını ileri sürdü.







TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Bingöl, gündeme geçmeden önce bazı milletvekillerine yerlerinden birer dakikalık söz verdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, konuşmasında CHP Grup Başkanı

CHP'Lİ GÜNAYDIN'DAN TEPKİ: "ÖZGÜR ÖZEL CHP'NİN SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKANIDIR"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın söz alarak Demir'in,

Hiç kimsenin milletin mukaddesatına saygısızlık yapmadığını söyleyen Günaydın, Anayasa'nın 25'inci maddesinde güvence altına alınan düşünce ve kanaat özgürlüğüne işaret ederek, "Anlamıyorsanız gelip de burada hiç olmazsa garip laflar etmeyin" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU: "ESPRİYLE HAKARETİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK GEREKİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da milletvekilinin ifadelerinde bir eksiklik bulunmadığını belirterek, Özgür Özel için "Manisa milletvekili" nitelendirmesinde de sorun olmadığını savundu.

Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, "Espri ile hakareti, tahkiri birbirinden ayırt etmek gerekir. Bu milletin inancıyla, örf ve adetiyle, bütün kutsallarıyla hiç kimse hakaret edemez, tahkir ve tezyif edemez. Soytarılıkla sahne almak fikir özgürlüğü kapsamında olmaz. Esprinin, şakanın yeri farklıdır. Milletin değerlerine yönelik tahkir ve hakaret ise farklıdır" diye konuştu.

CHP'Lİ GÜNAYDIN: "TURUNCU KOLTUKLARDAN KALKIN DA SOKAĞA ÇIKIN"

Akbaşoğlu'na yanıt veren Günaydın, "Milletin değerlerine saygı gösterme konusunda en son insanlara ders verecek partinin adı AK Parti'dir. Çünkü yıllarca bu değerlerin istismar edilmesi üzerinden siyaset yaptınız, insanları kutuplaştırdınız" ifadelerini kullandı.

Stand-up gösterisinin "soytarılık" olarak nitelendirilmesine de tepki gösteren Günaydın, "İfade özgürlüğü ile stand-upı soytarılık olarak tanımlayan bir insanla fikir tartışması yapmanın bir anlamı olmadığını ifade edelim" dedi.

Günaydın, "Özgür Özel beğenseniz de beğenmeseniz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuki olarak grup başkanıdır, milletin gönlündeki de lideridir. Sizin milletin gönlündeki yerinizi öğrenmek istiyorsanız sokağa çıkmanız yeterli olacaktır. Şu turuncu koltuklardan kalkın da bir sokağa çıkın" değerlendirmesini yaptı.

Akbaşoğlu ise AK Parti'nin kutuplaştırma siyaseti izlemediğini savunarak, "Tam tersine kutuplaştırmayı ortadan kaldırıcı, kucaklaşmayı, normalleşmeyi ortaya koyan siyaset ürettik. AK Parti normalleşmenin, kucaklaşmanın, hizmet ve eser siyasetinin adıdır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Bingöl, karşılıklı laf atmalar üzerine birleşime 10 dakika ara verdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Bingöl, gündeme geçmeden önce bazı milletvekillerine yerlerinden birer dakikalık söz verdi.AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, konuşmasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'in partisinin Grup Toplantısı'nda komedyen Deniz Göktaş'a ilişkin sözlerini eleştirdi. Demir, Özgür Özel 'in "aziz milletin mukaddes değerlerini ve Kur'an-ı Kerim'i alaya alan bir sözde stand-up gösterisini grup kürsüsünden hararetle savunduğunu" öne sürerek, "Mizah, sanat ya da ifade özgürlüğü hiçbir kimseye milyarlarca insanın inancına, kutsallarına hakaret etme hakkı tanımaz. Dini değerlerimize yönelik bu fütursuz, saygısızlığı espri kılıfı altında normalleştirmeye çalışmak toplumsal barışa ve inanç hürriyetine karşı yapılmış büyük bir gaflettir. İnancımıza dil uzatanları sahiplenmek sanata saygı değil, bu milletin ruh köküne saldırıdır" dedi.CHP'Lİ GÜNAYDIN'DAN TEPKİ: "ÖZGÜR ÖZEL CHP'NİN SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKANIDIR"CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın söz alarak Demir'in, Özgür Özel 'den "CHP Manisa Milletvekili" diye söz etmesine tepki gösterdi. Günaydın, " Cumhuriyet Halk Partisi 'nin grup başkanı ve seçilmiş genel başkanı Özgür Özel 'dir. Recep Tayyip Erdoğan 'AKP İstanbul Milletvekili' diye anılmadı zamanında, azıcık saygılı olmayı öğrenmekte fayda var" dedi.Hiç kimsenin milletin mukaddesatına saygısızlık yapmadığını söyleyen Günaydın, Anayasa'nın 25'inci maddesinde güvence altına alınan düşünce ve kanaat özgürlüğüne işaret ederek, "Anlamıyorsanız gelip de burada hiç olmazsa garip laflar etmeyin" ifadelerini kullandı.AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU: "ESPRİYLE HAKARETİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK GEREKİR"AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da milletvekilinin ifadelerinde bir eksiklik bulunmadığını belirterek, Özgür Özel için "Manisa milletvekili" nitelendirmesinde de sorun olmadığını savundu.Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, "Espri ile hakareti, tahkiri birbirinden ayırt etmek gerekir. Bu milletin inancıyla, örf ve adetiyle, bütün kutsallarıyla hiç kimse hakaret edemez, tahkir ve tezyif edemez. Soytarılıkla sahne almak fikir özgürlüğü kapsamında olmaz. Esprinin, şakanın yeri farklıdır. Milletin değerlerine yönelik tahkir ve hakaret ise farklıdır" diye konuştu.CHP'Lİ GÜNAYDIN: "TURUNCU KOLTUKLARDAN KALKIN DA SOKAĞA ÇIKIN"Akbaşoğlu'na yanıt veren Günaydın, "Milletin değerlerine saygı gösterme konusunda en son insanlara ders verecek partinin adı AK Parti'dir. Çünkü yıllarca bu değerlerin istismar edilmesi üzerinden siyaset yaptınız, insanları kutuplaştırdınız" ifadelerini kullandı.Stand-up gösterisinin "soytarılık" olarak nitelendirilmesine de tepki gösteren Günaydın, "İfade özgürlüğü ile stand-upı soytarılık olarak tanımlayan bir insanla fikir tartışması yapmanın bir anlamı olmadığını ifade edelim" dedi.Günaydın, "Özgür Özel beğenseniz de beğenmeseniz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuki olarak grup başkanıdır, milletin gönlündeki de lideridir. Sizin milletin gönlündeki yerinizi öğrenmek istiyorsanız sokağa çıkmanız yeterli olacaktır. Şu turuncu koltuklardan kalkın da bir sokağa çıkın" değerlendirmesini yaptı.Akbaşoğlu ise AK Parti'nin kutuplaştırma siyaseti izlemediğini savunarak, "Tam tersine kutuplaştırmayı ortadan kaldırıcı, kucaklaşmayı, normalleşmeyi ortaya koyan siyaset ürettik. AK Parti normalleşmenin, kucaklaşmanın, hizmet ve eser siyasetinin adıdır" ifadelerini kullandı.TBMM Başkanvekili Bingöl, karşılıklı laf atmalar üzerine birleşime 10 dakika ara verdi.





Kaynak: ANKA