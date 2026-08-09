TBMM, 'çerçeve yasa' görüşmeleriyle yasama yılını kapatıyor

(TBMM) - TBMM, 1 Ekim 2025'de başladığı ve 1 Temmuz'dan itibaren ise uzatma kararı aldığı yasama yılının sonuna geldi. Genel Kurul'da yarın "çerçeve yasa" olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. Bu teklifin kanunlaşmasından sonra Meclis tatile girecek.

TBMM Genel Kurulu'nun 16 Haziran'daki birleşiminde, Meclis İçtüzüğü gereğince 1 Temmuz 2026'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışmalarına devam etmesine karar verilmişti. AK Parti tarafından TBMM'ye yeni kanun teklifleri sunulurken, TBMM tatile girmeden "çerçeve yasa"nın çıkarılması için de temaslar sürdürüldü.

"Çerçeve yasa" teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması öngörülen sürede gerçekleşmezken, AK Parti tarafından verilen önergelerle Meclis'in çalışma takvimi de uzatıldı. Son verilen önergeyle şehit aileleri ve gazilerin mali, sosyal ve özlük haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ikinci sırasına alındı ve dün gece Genel Kurul'da görüşmelerine başlandı. İçtüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında "temel kanun" olarak ele alınacak teklifin görüşmelerinin bugün tamamlanarak kanunlaşması öngörülüyor.

DEVLET BAHÇELİ'NİN DE GENEL KURULA GELMESİ BEKLENİYOR

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi beklenen Genel Kurul'un yarınki birleşimi 11.00'de başlayacak. Genel Kurul'un yarınki birleşimini, 1 Ekim 2024'te Meclis'in açılış oturumunda DEM Partililerle tokalaşarak süreci başlatan, 22 Ekim 2024'te grup toplantısında yaptığı konuşmada "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısında bulunan ve gelinen aşamada hazırlanan kanun teklifine ilk imza atan isimlerden olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de izlemesi bekleniyor.

Teklifin Genel Kurul'da görüşmeleri tamamlanarak kanunlaşmasıyla TBMM de tatile girecek. İçtüzük gereğince TBMM 1 Ekim'e kadar tatil yapacak.

TEKLİF NELERİ İÇERİYOR

Adalet Komisyonu'nda 7 Ağustos Cuma günü saat 15.30'da görüşmelerine başlanan ve ertesi gün 09.00'a doğru komisyonda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, yürürlük maddeleriyle birlikte 12 maddeden oluşuyor. MGK kararı şartıyla yürürlük süresi başlıyor.

Teklife göre, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.

Kanun hükümleri, "PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 7 Şubat 2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçları" kapsayacak. Bu kapsama giren ve üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenecek. Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce işlenmiş olup da kanun kapsamına giren suçlardan dolayı bu tarihten sonra başlatılacak soruşturmaların yapılması, Kurulun iznine bağlı olacak.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışında tutulacak. İnfaz hakimi tarafından verilen erteleme kararlarına karşı itiraz edilebilecek.

Erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde, erteleme kararı kaldırılarak cezanın infazının devamına karar verilecek. Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde verilen ceza infaz edilmiş sayılacak.

Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi; Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden müteşekkil Kurul tarafından yapılacak. TBMM Başkanlığınca bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere İzleme Komisyonu kurulacak.

Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak.

Kanun hükümleri, 1. maddede belirtilen Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben 6 ay içinde bu Kanun hükümlerinden yararlanmak istediğini bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirenlere uygulanacak. Bu Kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmayacak.

Kaynak: ANKA