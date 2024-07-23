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TBMM'de sokak hayvanlarıyla ilgili tartışma yaşandı

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri sırasında DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın sözleri üzerine tartışma yaşandı.

(TBMM) - Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin komisyon görüşmeleri sırasında DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın "Niteliksizler" sözü üzerine tartışma yaşandı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sokak hayvanları ile ilgili Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, komisyonda yaptığı konuşmada, "Emekliler geçinemiyor, emekçiler geçinemiyor. Kadınlar derin bir yoksulluk hali yaşıyorlar ve çocuklar yatağa aç giriyorlar. Bu kriz hali perdelenmeye çalışılıyor. Bu katliam faillerinden Ali Özkaya 'Benim kedim yavruladı' dedi. İktidardakiler sarayda, fil dişi kulelerinde yaşadıkları anlayabilecek durumda değil. Bu yasa fiili olarak sokaklarda uygulanıyor. Bugün Arnavutköy'de köpekler işkenceyle toplatılmıştır" şeklinde konuştu.

"Saraydan talimat al gel burada küfret"

Koca'nın sözlerine AK Parti sıralarından tepkiler geldi. Koca'nın "Niteliksizler" karşılığı vermesi üzerine Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, "Milletvekili ağzına yakışmıyor" diyerek Koca'yı uyardı. Perihan Koca da "Oradan hakaret ediyor, küfür ediyor" diye tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Sen mi insan haklarını koruyorsun, kaç işçi öldürüldü sen biliyor musun? Kaç emekli öldü biliyor musun, kaç genç intihar etti, biliyor musun sen? IŞİD'le katliam iş birliği yapmışsınız, insan haklarından bahsediyorsunuz. Tarihe geçtiniz siz tarihe... Saraydan talimat al gel burada küfret, yemezler... Çekin ellerinizi bu ülkenin emekçi insanlarının yakasından, yeter. Bu nedir yahu... Al sözü konuş, iki cümle edebiliyor musun?"

Öncü, "Hadi oradan, muhatabımız değilsin"

AK Parti'li Fatma Öncü, Koca'ya "Hadi oradan, muhatabımız değilsin" şeklinde karşılık verdi.

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, komisyona beş dakika ara verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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