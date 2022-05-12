TBMM'de Muhaletten Canan Kaftancıoğlu Tepkisi: "Herkes Çektirdiği Çilenin Hesabını Elbet Bir Gün Verecektir"

İSTANBUL (ANKA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay'ın verdiği onama kararını TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdi. Özkoç, "Hiç kimse 'Hukuksuzluk kimsenin yanına kalmadı, kalmayacak' sözünü unutmasın. Herkes çektirdiği çilenin hesabını elbet bir gün verecektir" dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da, "Siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Siyasetçilerin yargılanma yeri sandıktır" tepkisini gösterdi.

Kaftancıoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onanması TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç şunları söyledi:

"HİÇ KİMSE BİZE BURADA HUKUKUN İŞLETİLDİĞİ HİKAYESİNİ ANLATMASIN"

"CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerden dolayı yargılandığı mahkeme kararı Yargıtay tarafından onandı; toplam dört yıl, on bir ay, yirmi gün hapis cezasına çarptırıldı. Bahse konu tweetler, mesajlar 2013 ve 2014 yıllarında atılmıştı; soruşturma ne zaman başlatılıyor? 2018'de Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı seçildikten sonra. Dava da İstanbul seçimini kazandığımız 2019 yılında açılıyor. Yani atılan tweetlerin üzerinden dört beş yıl geçtikten sonra bu tweetlerle ilgili soruşturma açılıyor, daha sonra bu soruşturma bir yıl kadar uzuyor, İstanbul seçimini aldıktan sonra da bununla ilgili dava görülüyor. Şimdi, hiç kimse bize burada hukukun işletildiği hikayesini anlatmasın. Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili kararları tamamen yok sayılmıştır, Anayasa yok sayılmıştır, hukuk yok sayılmıştır; bütünüyle siyasi bir operasyondur, siyaset de bunun cevabını verecektir. CHP Meclis Grubu olarak İl Başkanımızın sonuna kadar yanındayız."

"HERKES ÇEKTİRDİĞİ ÇİLENİN HESABINI ELBET BİR GÜN VERECEKTİR"

"Milletvekili arkadaşlarımız Genel Başkanımızın talimatıyla İstanbul'da il binasındalar, Canan Kaftancıoğlu'na desteklerini veriyorlar. Biz görevde bulunan milletvekili arkadaşlarımla Genel Kuruldaki yasama görevimizi yerine getiriyoruz. Hiç kimse 'Hukuksuzluk kimsenin yanına kalmadı, kalmayacak' sözünü unutmasın; hukuksuzluk kimsenin bugüne kadar yanına kalmadı, kalmayacak. Herkes çektirdiği çilenin hesabını elbet bir gün verecektir."

BEŞTAŞ: BU, KESİNLİKLE, BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR YARGININ VERMİŞ OLDUĞU BİR KARAR DEĞİLDİR, OLAMAZ

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da söz alarak şunları söyledi:

"CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen kararın siyasi olduğunu biz sadece yorumlamıyoruz, bunu yaşayan bir yerden ifade etmek istiyorum. Bu, kesinlikle, bağımsız ve tarafsız bir yargının vermiş olduğu bir karar değildir, olamaz."

"SİYASETİN YARGI ELİYLE DİZAYN EDİLMESİNİ KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ, REDDEDİYORUZ"

"Biz 2016'nın 4 Kasımından beri ağır bir darbe pratiğiyle HDP olarak karşı karşıyayız ve şu anda yüzlerce arkadaşımız -önceki dönem Eş Genel Başkanlarımız Sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Grup Başkan Vekilimiz İdris Baluken dahil olmak üzere- aynen bu şekilde siyasi kararla rehin olarak tutulmaya devam ediyor. Siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Siyasetçilerin yargılanma yeri sandıktır."

"GÜN DEMOKRASİDE, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDE VE ADALET İLKESİNDE BİRLEŞME, ORTAK HAREKET ETME GÜNÜDÜR"

"Siyasetçiler, partiler birbirleriyle yarışırlar. Demokratik bir ortamda halka giderler, halktan destek isterler; halk onları ya destekler ya da sandıktan çıkmasına izin vermez. Şu andaki iktidar pratiği, uygulaması, kararı ve planı kendisine muhalif olan herkesi yargıyı kullanarak devre dışı bırakmak, siyaset dışına itmek ve siyaseti de bu şekilde dizayn etmektir. Biz, HDP olarak, bunu en ağır yaşayan parti olarak bu kararın da aynı amaçla verildiğini gayet iyi biliyoruz. Tüm Türkiye muhalefetine ve demokratik kamuoyuna çağrımızdır: Gün demokraside, hak ve özgürlüklerde ve adalet ilkesinde birleşme, ortak hareket etme günüdür.

"KADIN SİYASETÇİDİR, KARARI KABUL EDİLEMEZ BULDUĞUMUZU İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Canan Kaftancıoğlu aynı zamanda bir kadın siyasetçidir, partimizde değildir, doğru ama biz, hangi partiden olursa olsun kadınların siyasette yer almasını çok önemsiyoruz, bu nedenle kendisine verilen kararı kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek istiyorum."

AKBAŞOĞLU: TÜRKİYE'DE HİÇBİR REHİNE BULUNMAMAKTADIR

Özkoç ve Beştaş'ın ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da şunları söyledi:

"Türkiye'de hiçbir rehine bulunmamaktadır. Bağımsız ve tarafsız yargı tarafından verilmiş kararlar çerçevesinde hükümlü veya tutuklular bulunmaktadır. Dolayısıyla mahkemelerin kararları kendi dosya münderecatı çerçevesinde ve ilgili mevzuat çerçevesi içerisinde yargılanan kişilerle ilgili yapılan isnatlar, fiiller ve bunun savunma ve iddia makamlarının yargılanması çerçevesinde oluşan usul ve esaslara göre neticelenmektedir. Bunun dışındaki bütün değerlendirmeler siyasi değerlendirmedir. Hukuk mahkemelerinin vermiş olduğu, ceza mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar siyasi olarak nitelendirilemez ve bu konuda yasama, yürütme ve yargı erklerinin kuvvetler ayrılığı prensibine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de işlediği herkesin malumudur. Bu açıklamayı yapma zarureti hasıl oldu."