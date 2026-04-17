PAB 152'nci Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

PAB 152'nci Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı. PAB Başkanı Tulia Ackson, saldırılara ilişkin üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde devam eden Genel Kurul'a katılarak müzakereleri bir süre takip etti.

PAB Başkanı Tulia Ackson, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen trajik okul saldırıları karşısında Genel Kurul'un üzüntülerini ifade ederek, Türk halkının acılarını paylaştıklarını söyledi.

Ackson, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler ile öğretmene Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Daha sonra Genel Kurul'da, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
