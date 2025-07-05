TBMM'de Gıda Zehirlenmesi İddiaları Reddedildi

TBMM İdare Amiri, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM'de gıda zehirlenmesi yaşandığı iddialarına ilişkin inceleme yapıldığını, Meclis restoranları veya çay ocaklarından kaynaklı herhangi bir zehirlenme veya salgın durumunun tespit edilmediğini açıkladı.

TBMM İdare Amiri, AK İstanbul Milletvekili Hasan Turan, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'TBMM'de gıda zehirlenmesi' konulu haber ve paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Turan, "TBMM Hastanesi, Meclis bünyesinde görev yapan yaklaşık 7 bin personeline, milletvekillerine, önceki dönem milletvekilleri ile birinci derece yakınlarına ve günlük ortalama 10 bini aşkın ziyaretçiye sağlık hizmeti vermektedir. Meclis Hastanesi'nde 30 Haziran-4 Temmuz haftasında toplam 3 bin 342 hastaya sağlık hizmet verilirken bu hastalardan bulantı, kusma, ishal ve halsizlik şikayetleri ile başvuran kişi sayısı 161'dir. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde toplam hasta başvuruları içerisindeki bulantı, kusma, ishal ve halsizlik şikayetleri ile başvuranların oranı bakımından Ankara ilindeki diğer hastanelerle Meclis Hastanesi arasında benzerlik olduğu ve geçmiş yıllar mevsim ortalamalarına göre bir artış görülmediği bildirilmiştir" dedi.

'SU VE GIDA ANALİZLERİ YAPILMIŞTIR'

Meclis Hastanesi'ne bulantı, kusma, ishal ve halsizlik şikayetleriyle başvuranlarla yapılan görüşmelere değinen Turan, "Yiyecek ve sıvı tüketimi bakımından genele şamil ortak yönler bulunmadığı, bir kısmının Meclis'te yemek yemediği, gıda tüketenler arasında ise restoran ve yemek seçimleri bakımından benzerlik görülmediği tespit edilmiştir. Ürün temini, saklanması, işlenmesi ve sunumuna dair kalite standartlarına ilişkin İSO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi'ne sahip olan TBMM, gıda numunelerini standartlara uygun şekilde sürekli olarak analiz ettirmektedir. Rutin kontrollerin yanı sıra 3 Temmuz 2025 tarihinde Meclis restoranlarında hazırlanan tüm yemeklerin şahit numuneleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Gıda Analiz Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ve gıda analizleri yapılmıştır. Yapılan analizlerin ilk neticesine göre herhangi bir sorun tespit edilmediği belirlenmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde Meclis restoranları veya çay ocaklarından kaynaklı herhangi bir zehirlenme veya salgın durumu tespit edilmemekle birlikte tedavileri tamamlanan veya devam eden milletvekillerimize ve diğer hastalarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gelişmelerin aynı titizlikle takip edileceğini ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.