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DEM Parti heyeti AK Parti ile çerçeve yasayı görüştü

DEM Parti heyeti AK Parti ile çerçeve yasayı görüştü
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DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer yetkililerle çerçeve yasayı değerlendirmek üzere yaklaşık bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede yasanın içeriği ele alındı; teklifin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - Dem Parti İmralı Heyeti, AK Parti Grubu'nda Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile çerçeve yasayı değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Dem Parti İmralı Heyeti, AK Parti Grubu'nda Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile çerçeve yasayı değerlendirmek üzere görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen hafta çerçeve yasaya ilişkin siyasi partilere ziyaretler yapmıştı. Bugün de DEM Parti İmralı heyeti ile AK Parti Grubu'nda Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bir araya geldi. Görüşmede, çerçeve yasanın içeriğine dair değerlendirmede bulunuldu.

Öte yandan çerçeve yasa ile ilgili Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan siyasi partilerin grup koordinatörlerinin de kanun teklifinin yazımı konusunda bir toplantı yapması ve sonrasında ise teklifin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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