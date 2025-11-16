TBMM'de Bu Hafta.

(TBMM) - TBMM yoğun bir haftaya hazılanıyor. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu iki kez ertelemenin ardından 18 Kasım Salı günü toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 5 bakanlığın 2026 yılı bütçesi görüşülecek. TBMM Genel Kurulu'nda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek. 11. Yargı Paketi olarak adlandırılan kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarda bu hafta yoğun mesai yapılacak.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iki kez ertelemenin ardından 18 Kasım Salı toplanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın basına kapalı sunum yapacak.

Komisyon en son 30 Ekim'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u kapalı oturumda dinlemişti. Komisyonun 6 Kasım'da planlanan toplantısının İçişleri Bakanı ile Milli Savunma Bakanı'nın programları nedeniyle ertelendiği açıklanmıştı. Komisyonun 13 Kasım Perşembe planlanan toplantısı ise askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması üzerine ertelenmişti.

Komisyonda bundan sonraki aşamada partilerin görüş ve önerilerini içeren raporları sunması ve ortak hazırlanacak rapora geçilmesi bekleniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 5 bakanlığın bütçesi görüşülecek

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların ve kamu idarelerinin 2026 yılı bütçelerinin görüşülmesine devam ediliyor. Komisyonda 17 Kasım Pazartesi İçişleri Bakanlığı'nın, 18 Kasım Salı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, 19 Kasım Çarşamba Dışişleri Bakanlığı'nın, 20 Ekim Perşembe Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 21 Ekim Cuma Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

11. Yargı Paketi'nin bu hafta sunulması bekleniyor

Öte yandan bir süredir kamuoyunun gündeminde olan 11. Yargı Paketi'nin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

AK Parti Grubu'nda çalışmaları süren yargı paketinden "suça itilen çocuklarla" ilgili maddeler, konunun kurulacak bir araştırma komisyonunda detaylı olarak ele alınması amacıyla çıkarıldı.

İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından gündeme gelen düzenlemede suç işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklara verilen hapis cezalarının artırılması öngörülüyordu.

TBMM Genel Kurulu'nda alınacak kararla kurulacak araştırma komisyonunda çocukları suça iten nedenlerin tüm boyutlarıyla incelendikten sonra komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda yeniden bir düzenleme yapılacağı belirtiliyor.

Komisyonda engelli girişimci dinlenecek

Engelli Bireylerin Sorunlarının Araştırılması Komisyonu bu hafta üç gün üst üste toplanacak. Komisyonda salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Memur Sendikaları Konfederasyonu, KAMU-SEN ve Birleşik Kamu-İş; çarşamba günü ÖSYM ve TÜBİTAK; perşembe günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TESK yetkilileri sunum yapacak. Perşembe günü ayrıca görme engelli girişimci Zülal Tannur'un dinleneceği komisyonda "Engellilikte Girişimcilik Alanında Mevcut Durum Analizi ve İleriye Dönük Çözüm Önerileri" başlıklı sunum gerçekleştirilecek.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.