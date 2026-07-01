TBMM Genel Kurulu... Ak Parti'nin Meclis Çalışma Takvimine İlişkin Grup Önerisi Kabul Edildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grubu'nun Meclis'in çalışma takvimi ile gündemine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Görüşmeler sırasında muhalefet, önerinin İç Tüzük'e aykırı olduğunu savunurken, AK Parti önerinin İç Tüzük hükümleri çerçevesinde hazırlandığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, AK Parti Grubu'nun Meclis'in çalışma takvimi ve gündemine ilişkin sunduğu grup önerisi görüşüldü.

Kabul edilen öneriye göre Genel Kurul, 1 Temmuz'da 277 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin, 2 Temmuz'da 280 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin, 14 Temmuz'da 237 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne kadar olan işlerin, 16 Temmuz'da ise 242 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne kadar olan işlerin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek.

Önergeyle ayrıca 280 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin İç Tüzük'ün 91'inci maddesi uyarınca temel kanun olarak görüşülmesi ve teklifin tümü üzerinde siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmaların en fazla iki konuşmacı tarafından gerçekleştirilmesi öngörüldü.

MUHALEFETTEN İÇ TÜZÜK İTİRAZI

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, önergeye usul yönünden itiraz ederek, teklifin 48 saatlik bekleme süresi dolmadan Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçesinin açıklanmadığını savundu. Kaya ayrıca, 280 sıra sayılı teklifin "temel kanun" niteliği taşımadığını belirterek, bu yöntemle görüşülmesinin muhalefetin konuşma hakkını kısıtladığını ifade etti.

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de AK Parti'nin uzun yıllardır farklı içerikteki tüm kanun tekliflerini temel kanun olarak görüştürdüğünü öne sürerek, bu uygulamanın yasama faaliyetlerinin niteliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

AK PARTİLİ ELDEMİR: İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUNDUR

AK Parti adına söz alan Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise Genel Kurul'un gündemine ilişkin yetkinin İç Tüzük hükümleri çerçevesinde kullanıldığını belirtti. Danışma Kurulu'nda uzlaşı sağlanamadığı durumlarda İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi uyarınca grup önerileriyle kanun tekliflerinin görüşme sırasının belirlenebildiğini ifade eden Eldemir, daha önce de benzer uygulamaların yapıldığını belirterek AK Parti'nin önergesini savundu.

Yapılan görüşmelerin ardından AK Parti Grubu'nun Meclis çalışma takvimi ve gündemine ilişkin grup önerisi Genel Kurul'da kabul edildi.

Kaynak: ANKA