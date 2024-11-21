TBMM Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunma Komisyonu Başkanı Belirlendi

(ANKARA) - TBMM Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunmasına Yönelik Araştırma Komisyonu'na üye ile başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyon Başkanlığı'na AK Partili Cengiz Aydoğdu seçildi.

TBMM Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunmasına Yönelik Araştırma Komisyonu'nun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyonun bugün yapılan toplantısında AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanvekili, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas sözcü, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da katip oldu.

Komisyon üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu.