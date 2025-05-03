TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayımladı. Önder'in siyasi geçmişi ve katkıları vurgulandı.

(ANKARA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için, "Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Sayın Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyorum" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından baş sağlığı dileğini paylaştı. Altun mesajında şu ifadelere yer verdi:

"DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Sayın Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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