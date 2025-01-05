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TBMM Başkanı ve Bakanlar Burhan Abiş'i Ziyaret Etti

TBMM Başkanı ve Bakanlar Burhan Abiş'i Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Eyüp Kadir İnan ile Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören İstişare Kurulu Üyemiz, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine acil şifalar diliyor, dualarımızın her zaman yanında olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz."

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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