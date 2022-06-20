TBMM Başkanı Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile görüştü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile görüştü. TBMM ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı kapsamında gerçekleşen görüşme, basına kapalı yapıldı. AA / Berk Özkan - Güncel Birleşik Arap Emirlikleri Mustafa Şentop Güncel Haberler

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