Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Güncelleme:
+403 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, yeni eğitim döneminin öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, yeni eğitim döneminin öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeni eğitim döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Evlatlarımızın yolunu aydınlatan kıymetli öğretmenlerimize ve her daim yanlarında olan ailelerimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim tüm evlatlarımıza zihin açıklığı, başarı ve güzel bir gelecek nasip etsin."

Kaynak: ANKA
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz

Maraz Ali'den yıllar sonra büyük sürpriz
Manchester derbisinde skandal hata! Hakem Kurulu özür diledi

Şaka değil gerçek! Bu gol için sadece özür dilediler
İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı

İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı
Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti

Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti
Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Adana'da limon hasadı başladı: Dalında 5 TL olan limon markette 100 TL

Dalında 5 TL, markette 100 TL! Aradaki fark dudak uçuklattı
Otomobil yol kenarındaki gençlere çarptı, 1 ölü, 2 yaralı

Yol kenarındaki gençlere çarpıp kaçtı! 1 ölü, 2 yaralı