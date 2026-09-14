TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, yeni eğitim döneminin öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeni eğitim döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Evlatlarımızın yolunu aydınlatan kıymetli öğretmenlerimize ve her daim yanlarında olan ailelerimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim tüm evlatlarımıza zihin açıklığı, başarı ve güzel bir gelecek nasip etsin."

Kaynak: ANKA