TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Grup Koordinatörleriyle Bir Araya Geldi

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda temsil edilen siyasi partilerin grup koordinatörleriyle toplantı yapıyor.

Numan Kurtulmuş'un daveti üzerine saat 16.00'da grup koordinatörleri, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya TBMM Başkanlık makamında bir araya geldi.

Feti Yıldız, toplantıya gelirken gazetecilerin "Raporlama süreci mi değerlendirilecek" sorusuna, "Başka birşey kalmadı zaten. Raporlarını henüz heslim etmeyen partiler var. Toplantıda bir değerlendirme yaparız. Grubu olan partilerden o raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız, 5-6 gün çalışır nihai ortak bir rapor çıkarırız" yanıtını verdi.

Komisyonun çalışma süresinin uzatılıp uzatılmayacağının sorulması üzerine Feti Yıldız, "Başkanla bir görüşelim… Uzatmamızda fayda var diye düşünüyorum" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de gazetecilerin soruları üzerine, "Sanıyorum komisyon raporlarıyla ilgili görüşülecek" dedi.

CHP'nin raporunu ne zaman sunacağı sorusuna Emir, "Raporumuz hazır. Değerlendiririz içerde" karşılığını verdi.